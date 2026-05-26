JR四国 ＪＲ四国が2026年4月の営業概況を発表しました。鉄道事業収入は32億5300万円で、2025年の同じ時期の99パーセントでした。 このうち定期以外の普通運輸収入は23億8700万円で、2025年の同じ時期の99．9％でした。 ＪＲ四国は瀬戸内国際芸術祭や大阪・関西万博によって利用が増えた2025年と比べて売り上げは減少すると想定していました。しかし比較的天候に恵まれたことや、あなぶきアリーナ香川で人気