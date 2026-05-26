球界に激震が走った。25日、巨人の阿部慎之助監督が18歳の長女に対する暴行の疑いで警視庁渋谷署に現行犯逮捕された。同署は証拠隠滅や逃亡のおそれがないとして、阿部監督を26日未明に釈放。今後は任意で捜査する。巨人はこの事態を受け、今日からスタートする交流戦に橋上秀樹作戦戦略コーチが監督代行として指揮を執ることを発表した。26日、阿部監督は辞任した。関係者に取材を進めると、阿部氏の知られざる素顔が浮かんでき