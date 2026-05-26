人気作家・吉本ばななの短編小説を原作に、日本と台湾の合作で映画化された『シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE』が、6月26日より公開される。主演は岸井ゆきのと、台湾の俳優ツェン・ジンホア。このたび、「第28回台北映画祭」星光首映部門への出品が決定し、監督の真壁幸紀からコメントが寄せられた。【画像】『シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE』場面写真本作の原作は、短編小説集『ミトン