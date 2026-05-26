シュートボクシング「笠原三兄弟」の長男で、3階級王者の笠原弘希（26）が6月21日に東京・後楽園ホールで行われる『SHOOT BOXING 2026 act.3』で、日本スーパーライト級王者イモト・ボルケーノ選手（27）と対戦することになり、23日に行われた東京・台東区民会館での記者会見に出席。タイトル獲得となれば、史上初の4階級制覇となり「あれが去年のバストバウトだと思うので、今回はそれ以上に最高の闘いで勝ちます」と闘志をむき