俳優の小沢仁志（63）が25日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。親交がある男性アイドルを絶賛する場面があった。この日は女優の鈴木砂羽とともに出演。小沢とは20年以上の仲で、公私ともに仲良くしているという。自身のファンについて話が及ぶ中、小沢は「映画で『スペシャルズ』っていうのをやってさ。で、Snow Manの佐久間（大介）とか、NCTの（中本）悠太とかいるじゃん。あれのおか