日本野球機構（ＮＰＢ）は２６日、巨人が阿部慎之助監督に代わり、橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（背番号７３）が監督代行を務める届け出があったことを発表した。２５日に長女への暴行容疑で逮捕・釈放された阿部監督は一夜明けた２６日に、山口オーナーと面会して辞任を申し入れ。球団も受理したことを発表した。チームへの思いを問われると涙目で「いや…すみません」と沈黙。そして「こういう形で去るということは…本