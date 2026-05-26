FIFA（国際サッカー連盟）は、サッカー・ワールドカップ（FIFAワールドカップ2026）に出場するイラン代表のキャンプ地が、メキシコ北西部ティフアナに決定したと発表しました。6月開幕するサッカー・ワールドカップは、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国で開催され、イランは1次リーグの3試合すべてをアメリカで戦う予定です。こうした中、FIFAは25日、参加する48チームのキャンプ地を正式に発表しました。イラン代表のキャンプ地