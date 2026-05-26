5月23日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、ここ数年で話題になっている、見た目が奇妙で珍しい“珍奇植物”が特集された。芦田愛菜は、「生きた宝石」という別名をもつ珍奇植物に興味津々で…。【映像】芦田愛菜「何だこれ！」暗い部屋で“珍奇植物”にライトを当てると…番組には、珍奇植物を愛してやまない“珍奇植物博士ちゃん”太田樹希くん（11歳）が初登場。樹希くんは、さまざまなタイ