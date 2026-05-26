【「ダ・ヴィンチ」休刊】 5月26日発表 KADOKAWAは5月26日、月刊誌「ダ・ヴィンチ」を2026年11月号をもって休刊すると発表した。最終号は10月6日に発売される予定。 同誌は1994年4月、本の情報誌としてリクルートから創刊。その後、メディアファクトリーへの移管を経て、2013年以降はKADOKAWAから刊行が続けられてきた。創刊から32年にわたり、時代にあわせて誌面の特色を変化させ