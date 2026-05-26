5月26日、シーホース三河は、西田優大と2029－30シーズンまでの4年契約に合意したと発表した。Bプレミア開幕後も三河の顔としてチームをけん引する。 徳島県出身で27歳の西田は、190センチ90キロのシューティングガード兼スモールフォワード。福岡大学附属大濠高校から東海大学へと進学し、2019－20シーズンに名古屋ダイヤモンドドルフィンズの特別指