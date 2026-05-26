理経が朝安後に切り返している。同社はきょう午前１０時ごろ、宇宙領域のオープンイノベーションプログラム「ＭＵＧＥＮＬＡＢＯＵＮＩＶＥＲＳＥ」にパートナーとして参画したことを明らかにしており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 ＭＵＧＥＮＬＡＢＯＵＮＩＶＥＲＳＥは、ＫＤＤＩが２４年５月に開始した宇宙事業に取り組むスタートアップ・異業種スタートアップ・大