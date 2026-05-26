ツバキ・ナカシマがストップ高の水準となる４１９円に買われ、年初来高値を更新。その後同水準でカイ気配となっている。同社は精密スチールボールやセラミックボールを手掛ける機械部品メーカーで、半導体製造装置や工作機械など幅広い分野に製品を供給する。５月１３日発表の２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算は、売上高が前年同期比２．７％減の１７７億８４００万円で、最