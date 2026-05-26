ブンデスリーガの昇降格プレーオフ第2戦が25日に開催され、日本代表FW塩貝健人が所属するボルフスブルクは敵地でパダーボルンに1-2で敗れた。2試合合計1-2で2部降格が決定。ベンチスタートの塩貝は延長後半開始から途中出場した。ボルフスブルクは今季ブンデスリーガを7勝8分19敗(勝ち点29)の16位で終え、2部3位との昇降格プレーオフへ。21日にホームで行われた第1戦は0-0だった。第2戦では前半3分にFWジェナン・ペイチノビ