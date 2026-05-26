開催：2026.5.26 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 2 - 9 [マリナーズ] MLBの試合が26日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとマリナーズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレ、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。 3回表、3番 ジョシュア・ネーラー 3球目を