娘に対する暴行容疑で逮捕された読売巨人軍監督の阿部慎之助容疑者（４７）は２６日午前、山口寿一オーナーと面会し、監督を辞任すると申し入れ、受理された。同席した代理人が長女の手紙を読み上げた。阿部前監督の長女の手紙は以下の通り。報道関係者の皆様へ。今回の件につきましては家庭内のことにもかかわらず、大々的な報道になってしまったこと、大変申し訳ありません。これは私の意思で書いております。父には「