東京・TBS赤坂ACTシアターでロングラン上演中の舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」が26日、公式サイトを更新。ドラコ・マルフォイ役の俳優・内田朝陽（43）が体調不良により休演することを発表した。代役は姜暢雄（47）が務める。公式は「出演者の体調不良により、5月26日（火）12：15公演にて一部出演者を変更いたしますドラコ・マルフォイ役：内田 朝陽 → 姜 暢雄」と発表。「お客様にはご迷惑、ご心配をおかけし誠に申