世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭（フランス）で、日本人初の女優賞を受賞した「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）主演の岡本多緒（41）とベルギー出身のフランスの俳優ビルジニー・エフィラ（49）と濱口竜介監督（47）が26日、都内の日本記者クラブで会見を開いた。岡本は23日（現地時間）の授賞式から日が浅く「この受賞から2日、たったと思うんですけど、全く現実味は湧いておりません。一生、湧くことはないと感じて