【業務スーパー】から、子どものおやつや軽食にも取り入れやすい「冷凍食品」が登場しています。大容量でコスパ優秀なので、冷凍庫に常備しておくのもおすすめです。 子どもと楽しめる冷凍食品 子どもも喜びそうなチーズ味のポテトフライ「カリカリチーズスティック」。細長いスティック状で、食べやすいはず。必要な分だけ油で揚げれば、手軽に子どものおやつを用意することができそう。あと一