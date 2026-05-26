オークスで歴史的勝利24日に行われた中央競馬のG1・オークス（東京芝2400メートル）で、22歳の今村聖奈騎手が歴史的勝利を挙げた。ジュウリョクピエロ（牝3、寺島）を1着に導き、女性騎手初のクラシック制覇。直線を向いた時の位置取りに、驚きの声が上がっている。スローペースの展開で、ジュウリョクピエロと今村は後方からレースを進めた。キックバックを受けると、泥を落とすため頭をブルブルと激しく振る動作を繰り返し