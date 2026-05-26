記事ポイント千葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」で「キリンと朝食」オプションが2026年3月19日より再開5〜10月の木曜日限定で無料流しそうめん食べ放題付き宿泊プランがスタート千葉県産銘柄牛「かずさ和牛」を使った新BBQコースが2026年夏より提供開始 千葉県市原市にあるアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」で、宿泊者限定の「キリンと朝食」オプションが2026年3月19日より再開してい