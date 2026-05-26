記事ポイント福岡発のアサイー＆グリークヨーグルト専門カフェ「PLUS」が2026年6月1日より夏限定メニュー全3種を発売グレープフルーツボウル（1,300円）と2種のヨーグルトシェイク（各850円）がラインアップアールグレイティーの香りとフルーツの酸味を組み合わせ、暑い季節でも軽やかに楽しめる味わいに仕上げられています 2026年5月にブランド開設2周年を迎えた、グリークヨーグルト＆アサイーボウル専門カフェ「PLUS（プラ