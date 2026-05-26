歌手でタレントのあのが、冠番組の降板を自身の X（旧Twitter）で宣言し話題となっている。事の発端は、18日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」で、あのが嫌いな芸能人として「鈴木紗理奈」を実名告白したことにある。 この騒動は、鈴木が反応したことで大炎上し、テレビ朝日は謝罪コメントを発表。あのは、Xで番組サイドへの不満を漏らし、「もう続けたくないので番組を降ります」と最後通告を行った。今回の騒動は、SNS