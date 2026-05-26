映画「急に具合が悪くなる」に主演し、カンヌ国際映画祭で女優賞を受賞した岡本多緒さんらが26日、東京都内で記者会見し、岡本さんは受賞が「この映画をたくさんの人に見てもらえるきっかけになるならうれしい」と喜びを語った。