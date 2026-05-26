◇ナ・リーグパドレス0−3フィリーズ（2026年5月25日サンディエゴ）パドレスの松井裕樹投手（30）が25日（日本時間26日）、本拠でのフィリーズ戦に8回から救援登板。2イニングを投げ、無安打無失点で防御率0・00をキープした。ただ、チームは零敗を喫した。0−3の8回からマウンドに上がると、一ゴロ、空振り三振、ニゴロと相手打線を3者凡退。イニングをまたいだ9回も続投し、先頭で両リーグ最多21本塁打を放っているシ