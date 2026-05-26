料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。春から初夏にかけては、マメ科のお野菜がたくさん出回りますよね。その中でも人気のお野菜、スナップエンドウを使った、10分で作れる簡単おかずをご紹介します。【詳細】他の記事はこちらスナップエンドウの卵炒めを作るのにかかる時間約10分スナップエンドウの卵炒めのカロリー約224kcal／1人分10分で完成！スナップエンドウの卵炒め春から初夏にかけては、