今月（5月）16日、香川県高松市内の住居に侵入し、女性の両腕をつかんだ疑いで男が逮捕されました。 住居侵入と暴行の容疑で逮捕されたのは、高松市国分寺町の解体作業員の男（26）です。警察によりますと、男は今月16日午後9時25分ごろ、高松市内の男性（25）の住居に侵入し、女性（27）の両腕を両手でつかむなどの暴行を加えた疑いが持たれています。 警察の調べに対し男は容疑を一部否認しているということです。