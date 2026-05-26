ダイソーのコスメ売り場で見つけた「日焼け止めふき取りシート」は、夏のベタつきストレスを軽減してくれる実用系アイテム。クレンジングシートより大きめで、メッシュ風でやわらかい素材が特徴。日焼け止めを塗った腕でもスッと落とせ、拭きあがりはギシギシせずしっとり感も残る。お風呂前のプレクレンジングや、日焼け止めを塗布した後の手のべとつきを落とすのにもおすすめです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：＆.