「スマホの底を見て、ゾッとした…」なんて経験はありませんか？知らぬ間に汚れが溜まっていてもお手入れがしにくい部分だからこそ、事前の対策が肝心です！今回は、そんなお悩みを110円で解決してくれる便利な「汚れ阻止シール」をご紹介。見た目も音の聞こえ方も影響ないので、スマートに対策ができる逸品です♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スマホスピーカー用防塵メッシュ価格：￥110（税込）サイズ（約）：【大サ