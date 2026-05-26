昔ながらのハエ取りリボンは、殺虫成分を使用しないため安全に使えて実は優秀！ただ、“いかにも”な見た目なので、どうしても抵抗感が…。そんなイメージを払拭し、おしゃれに使えるタイプの商品をダイソーで発見しました。あのマスキングテープブランドが手掛ける商品なので、可愛く抵抗なく使えておすすめですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：カモ井のリボンハイトリドット・方眼価格：￥110（税込）販売ショッ