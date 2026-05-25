AIの急激な台頭によって、仕事が奪われるのではという不安が広がっている。しかし、AIに淘汰されない人は、みな“あること”を正しく言語化&数値化できるという。テクノロジーの時代でも価値を失わない人が持っている視点とは？※本稿は、グロービス経営大学院教授の森 暁郎『世の中のことも自分のこともみるみるわかる お金の「選択」人生の節目に役立つファイナンス超入門』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜