若き日に思いを馳せれば、小学生の頃は中学生の制服姿に憧れを抱き、20代では30代が大人に見えていたという人も多いはず。しかし、年齢を重ねれば自然と成熟するという認識は本当に正しいのだろうか。人生100年時代において、年を取ることの意味を芸人・山田ルイ53世が問い直す。※本稿は、芸人の山田ルイ53世『僕たちにはキラキラ生きる義務などない』（大和書房）の一部を抜粋・編集したものです。40歳で「不惑」なんて今の時代