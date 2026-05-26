尾道市の公共工事を巡る談合事件の裁判で、検察は入札予定価格を漏らしたとされる尾道市上下水道事業の元幹部職員の男に対し、懲役1年6か月を、工事を落札した会社の元社長の男に対し、懲役1年をそれぞれ求刑しました。起訴状などによると、尾道市上下水道事業の元管理者だった男は2023年と2025年、市が発注した工事の入札予定価格を建設会社の元社長の男に漏らした疑いです。広島地裁で26日に開かれた論告求刑公判で、検察側は「