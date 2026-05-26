グローバル刃物メーカーの貝印は、「とてもかるく、ラクに使いやすい」をコンセプトとした「ラクカルまな板」シリーズを5月25日から、貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、量販店など（店舗によって入荷日が前後する）で発売した。今回発売する「ラクカルまな板」シリーズは、同社の軽いまな板シリーズを「とてもかるく、ラクに使いやすい」というコンセプトのもと、より快適に使える仕様へとリニューアルした。同商