AOKIは、今季から新たに、さらに過酷さを増すことが想定される夏のビジネスシーンを見据え、通気量100cc（通気量100ccとは、1cm2の面積を1秒で100ccの空気が通過すること）以上のアイテムで構成される「スーパーエアクールシリーズ」の展開を開始した。今回、きちんと感がありながらも涼しく快適な着心地を両立した「ビズポロ」の商材数を前年比1.5倍に拡大した。AOKIでは、夏のビジネスウェアの中心アイテムであるトップスでも、