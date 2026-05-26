おやつカンパニーは、気になる栄養素を手軽に摂れるヘルシー感覚の魚介のスナック菓子「素材市場えびのスナック（まろやか塩味）」の食べ切りサイズの6袋入り商品を、5月25日から発売した。間食にも広がった「健康志向」の高まりに応えるため、気になる栄養素が手軽に摂れるヘルシー感覚の魚介のスナック菓子「素材市場」を開発した。調理や後片付けの手間から敬遠されがちな魚介を、より身近に手軽に楽しんでもらいたいという想い