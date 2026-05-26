マツダは、スピングルカンパニー（以下、スピングル）と共創した、マツダとスピングルのコラボスニーカー「SP−MZD」を5月25日からECサイトを通じて販売を開始した。同じ広島生まれでハンドメイドにこだわるスニーカーメーカー「スピングル」と、同じく人の手による美しさにこだわるマツダのデザイナーがコラボレーションしたレザースニーカーが、昨年の第一弾の好評を受け、今年も登場する。レザースニーカー「SP−MZD」スピング