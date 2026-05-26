グローバル刃物メーカーの貝印は、鋼の和包丁の伝統を受け継ぎながら、より多くの人の日常の調理シーンで活躍する「関孫六 松寿本鋼」シリーズ包丁5種を、5月25日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、ホームセンター、量販店など（店舗によって入荷日が前後する）で順次販売を開始する。貝印の人気ブランド「関孫六」は、発売開始から40年以上、切れ味にこだわった包丁や調理道具を多数ラインアップしており、現