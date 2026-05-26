不二家は、サンリオの人気イベント「サンリオフェス 2026」とのコラボ商品「SANRIO FES milkyサンデー」を、ペコちゃんmilkyドーナツ MARK ISみなとみらい店と横浜ワールドポーターズ店の2店舗限定で5月25日から発売する。30周年を迎えたポムポムプリンとのコラボ商品も6月1日から発売する。不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」では、サンリオが6月27日・28日に横浜・みなとみらいで開催する人気イベント「サンリオ