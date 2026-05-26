セブン−イレブン・ジャパンは、一品で野菜・肉・ごはんが食べられる「蒸し野菜と豚しゃぶのサラダごはん」を、5月28日から一部地区を除く全国のセブン−イレブンで順次発売する。蒸気で加熱することで素材本来の旨みを引き出した蒸し野菜に、豚しゃぶと炊き込みごはんを組み合わせた。多品目の野菜に加え、肉やごはんも手軽に摂れる仕立てになっている。忙しいときでも、これ一品で満足感のある食事を楽しめる。新しい選択肢とし