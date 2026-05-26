協同乳業は、ロングセラー商品「メイトーのカスタードプリン」の発売45周年を記念し、昨年サンリオキャラクター大賞で1位を獲得し、今年の中間順位でも1位を獲得している、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」との夢のコラボレーションによる期間限定スペシャルパッケージを発売する。「メイトーのカスタードプリン」は今年に発売45周年を迎えた。1981年、日本で初めて工業化された本格的なカスタードプリンとして誕生し