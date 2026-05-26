お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が26日、火曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。大阪府民に“物申したい”ことをぶちまけた。この日は「関西ナンバーワン県民性＆絶品グルメ＆地元愛バトル」として、京都代表の小杉、大阪代表「クワバタオハラ」くわばたりえ、兵庫代表「Aぇ! group」末澤誠也が集結した。そしてお互いへの“物申したいこと”として、小杉が挙げた「