「親の介護を主に担ってきたのは自分だ」と感じている場合、相続の場面で不公平感を抱くケースもあるかもしれません。 実際、介護への関わり方をめぐる認識の違いがきっかけとなり、兄弟姉妹間での話し合いが難航するケースもみられます。では、遺言書がない場合でも、「介護をしていた」という理由だけで相続額は増えるのでしょうか？ 実は、民法には「寄与分」という制度がありますが、簡単に認められ