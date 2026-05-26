ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、12日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00〜27:00)で、楽曲「夜の踊り子」がネット上で“ミーム化”していることへの思いを明かした。山口一郎○「どんどん好き勝手やっちゃってください」山口は、「ミーム化されるって、我々的は第一世代に当たるのかな。いつ頃からミーム化みたいなの始まったんだろうね」と述べ、「ずっと応援して