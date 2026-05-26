RIIZEが、2nd Mini Album『II』を来る6月15日にリリースする。今作は、2025年11月発表のシングル『Fame』以来、約7カ月ぶりに発表する最新作。タイトル曲『Do your dance』を含む全6曲を収録しており、高い期待が寄せられている。【写真】ショウタロウ、東京で“メロ男”ビジュアル特にRIIZEは、デビュー以降の活動を通じて得たインスピレーションと経験をもとに、より密度の高い表現力と唯一無二のパフォーマンスを披露。ワールド