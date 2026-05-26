まさに“宝”だ。アン・ジヒョンが見事な肉体を披露して話題だ。【写真】“デカすぎる”アン・ジヒョンのスイムウェア姿アン・ジヒョンは5月25日にインスタグラムを更新。複数の絵文字とともに、バカンスを楽しむ様子を投稿した。公開された写真のアン・ジヒョンは、美しいエメラルドグリーンの海をバックに、シックな黒のスイムウェアを身にまといボートの上でポーズを取っている。白いキャップを合わせたスポーティーかつ華やか