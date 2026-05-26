タレントのキム・ビョンマンが我が子の写真を公開し、話題を集めている。5月26日、キム・ビョンマンは自身のインスタグラムを更新し、「私が生きる理由を作ってくれてありがとう」という内容のコメントとともに、2人の子供の写真を投稿した。【話題】「悔しくて気を失った」キム・ビョンマンの元妻、疑惑を釈明公開された写真には、チャーミングな姿が目を引くキム・ビョンマンの子供たちが写っている。特に、一つのコップに入った