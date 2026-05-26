KADOKAWAは2026年5月26日、同社の月刊誌「ダ・ヴィンチ」を26年11月号（10月6日発売）で休刊すると公式サイトで発表した。SNS上では、アニメ監督・新海誠氏や小説家・平野啓一郎氏らが感謝を伝えている。「大変ショックなニュース」「休刊とても残念です」「ダ・ヴィンチ」は1994年4月、リクルートが本の情報誌として創刊した。その後、メディアファクトリーへの移管を経て、2013年からはKADOKAWAが刊行を続けてきた。KADOKAWAは、