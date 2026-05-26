【葛城ミサト コミックスver.】 2027年4月 発売予定 価格：23,980円 ホビーマックスは、フィギュア「葛城ミサト コミックスver.」を2027年4月に発売する。価格は23,980円。 本製品は、「新世紀エヴァンゲリオン」より、NERV作戦部長の「葛城ミサト」が、KADOKAWAから発売しているコミック版の扉絵をモチーフに1/7スケールでフィギュア化したもの。 肩