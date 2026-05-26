５月２日の京都３Ｒで本馬場入場の際に落馬して負傷、休養していた古川吉洋騎手＝栗東・フリー＝が、今週の競馬（３０、３１日）で復帰することが２６日、分かった。すでに２４日から栗東トレセンで調教騎乗を再開している。古川吉騎手は左のくるぶしの骨折と、ボルトを入れる手術をしたことを明かした上で、「順調に回復しています。特に問題ないですよ。今週から競馬にも乗ります。みんなが声をかけてくれるし、待っていてく