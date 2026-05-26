大同生命ＳＶリーグの下部にあたる今秋開幕の新リーグ「ＳＶリーグ・グロース」に参入するヴィアティン三重が２５日、三重・四日市市内で大同生命保険株式会社との地域活性化イベント「地域とつなげる、世界最高峰への道。四日市にＳＶリーグを」（後援・四日市市／公益社団法人ＳＶリーグ）を開催。次シーズンからチーム名称を「ヴィアティン三重・四日市」、チーム呼称を「ヴィアティン四日市」に変更することを発表した。Ｓ